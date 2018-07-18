Трамп: дехто з ненавистю ставиться до того, що я поладнав з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявляє, що дехто з ненавистю ставиться до того, що він поладнав з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Деякі люди з ненавистю ставляться до того факту, що я добре поладнав з президентом Росії Путіним. Вони воліють піти на війну, ніж бачити це», – написав він у twitter.

Також на тлі критики в пресі і з боку американських політиків Дональд Трамп назвав свою зустріч із російським президентом Володимиром Путіним «великим успіхом» і пообіцяв «великі результати» за її підсумками.

Серед успіхів саміту Трамп назвав те, що Путін пообіцяв «допомогти з Північною Кореєю», не навівши будь-якої конкретики.

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Саме після цієї прес-конференції Трампа почали різко критикувати, оскільки президент США на ній заявив, що однаково довіряє американським спецслужбам і президентові Росії Путіну, а також сумнівається у висновках про те, що Росія втручалася у вибори в США.

Згодом Трамп сказав, що обмовився, маючи на увазі, що він не сумнівається у цих висновках.