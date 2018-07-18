Трамп обіцяє «великі результати» від зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп знову назвав свою зустріч із російським президентом Володимиром Путіним «великим успіхом» і пообіцяв «великі результати» за її підсумками.

Трамп написав про це у Twitter 18 липня на тлі критики в пресі і з боку американських політиків, як демократів, так і республіканців.

«Ми з Путіним обговорили багато важливих тем на нашій зустрічі. Ми добре поладнали, що дійсно занепокоїло багатьох ненависників, які хотіли побачити боксерський матч. Будуть великі результати!», – написав Трамп.

Серед успіхів саміту Трамп назвав те, що Путін пообіцяв «допомогти з Північною Кореєю», не навівши будь-якої конкретики. Президент США також написав, що багатьом людям з керівництва спецслужб сподобався його виступ на прес-конференції в Гельсінкі.

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Саме після цієї прес-конференції Трампа почали різко критикувати, оскільки президент США на ній заявив, що однаково довіряє американським спецслужбам і президентові Росії Путіну, а також сумнівається у висновках про те, що Росія втручалася у вибори в США.

Згодом Трамп сказав, що обмовився, маючи на увазі, що він не сумнівається у цих висновках.