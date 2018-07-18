Трамп: Чорногорія може втягнути НАТО в нову війну

Президент США Дональд Трамп заявляє, що чорногорці – сильний, «дуже агресивний народ», і висловлює побоювання, що новий член НАТО Чорногорія може втягнути альянс у нову війну.

В інтерв’ю телеканалу Fox News, записаному в Гельсінкі і оприлюдненому 17 липня в США, Трампа запитали про статтю 5 статуту НАТО, яка передбачає, що напад на члена альянсу є нападом на всіх членів.

На запитання ведучого: «Чому мій син має їхати до Чорногорії захищати її від нападу?», Трамп відповів: «Я розумію, що ви кажете, я теж ставлю таке питання».

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За його словами, Чорногорія «крихітна країна з дуже сильним народом». «До речі, це дуже сильні люди, дуже агресивні. Вони можуть стати агресивними і, вітаю, вітання, ви у Третій світовій війні», – додав президент США.

При цьому Трамп визнав, що, за статутом НАТО, альянс мусить захищати Чорногорію в разі нападу, тому що «все так влаштовано».

Президент США вкотре наголосив на необхідності для країн-членів НАТО збільшувати витрати на оборону.

На минулотижневому саміті альянсу в Брюсселі Трамп закликав членів НАТО прискорити збільшення оборонних витрат.

У 2014 році країни НАТО пообіцяли, що до кінця 2024 року їхні оборонні витрати складатимуть 2% ВВП.

Чорногорія стала 29-им членом НАТО у червні 2017 року, попри протести Росії.

Москва рішуче виступає проти розширення НАТО і різко критикувала приєднання Подгориці до альянсу.