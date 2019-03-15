На монументі «Батьківщина-мати» у Києві відкрили екстрим-майданчик

Оглядовий майданчик «Екстрим» заввишки 91 метр, що розташований на верхівці монументу «Батьківщина-мати» на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, відкрили 15 березня.

«Атракціон для любителів адреналіну та драйву відкрито», – йдеться в повідомленні музею на сторінці у Facebook.

У закладі нагадали, що підйом розрахований лише на повнолітніх відвідувачів, вартість для однієї особи 300 гривень. Майданчик працює в години роботи експозиції музею з 10:00 до 17:00. Охочим обов’язково варто мати спортивне взуття, зручний одяг.

Підйом відбувається в супроводі інструктора, за умови гарної погоди (при температурі від + 5 до +30), без опадів та сильних поривів вітру.

Нинішнє відкриття оглядового майданчику «Екстрим» планове, відповідно до сезону.

Монумент «Батьківщина-мати» в Києві відкрили у 1981 році.