У ЗСУ кількість випадків захворювання на COVID-19 перевищила пів сотні

У Збройних силах України станом на 24 квітня зареєстровано 51 випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що від початку спалаху 15 людей одужали та дві померли.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 342 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 42 особи», – мовиться у повідомленні.

За минулу добу виявили п’ять нових випадків захворювання. Чотирьох хворих госпіталізували, один військовий лікується вдома.

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня коронавірусне захворювання COVID-19 виявили у 7 647 людей. Протягом минулої доби виявлено 477 нових випадків захворювання. При цьому одужала вже 601 людина, померли – 193.