Шістьох українців із судна Stevia, що були в полоні піратів, звільнили – Зеленський

Шістьох українських моряків, членів екіпажу судна Stevia, які перебували в полоні у піратів у Нігерії, звільнили 30 січня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні було звільнено шістьох українських моряків – членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину. Дякую українським дипломатам та всім, хто був причетний до звільнення наших співвітчизників», – написав Зеленський в інстаграмі.

Деталей звільнення президент не повідомив.

19 грудня посольство України в Нігерії повідомило, що невідомі захопили судно, на якому перебували шість громадян України.

За даними дипломатичного представництва, судно Stevia, яке йшло під прапором Камеруну, захопили 16 грудня в Гвінейській затоці. Нападники забрали вісьмох з 15 членів екіпажу, в тому числі й українських громадян. Решта екіпажу встигла сховатися в захисному приміщенні.