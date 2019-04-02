Чотирьох полонених українських моряків у Росії обстежили психіатри – без адвоката

У Росії чотирьом українським військовим морякам провели психіатричну експертизу, повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook. За його словами, 1 квітня відбулися слідчі дії щодо Дениса Гриценка.

«Слідство ознайомило Дениса і його адвокатів з двома постановами про призначення експертизи бойових модулів на МБАК «Нікополь» і «Бердянськ», – зазначив Полозов.

Адвокат додав, що в ході слідчих дій було заявлено клопотання про долучення доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, згідно з якою всі 24 захоплених Росією українських моряки наділені статусом військовополонених і перебувають під захистом III Женевської конвенції.

Полозов повідомив, що під час спілкування з Гриценком дізнався, що 26 березня «його, Михайла Власюка, Андрія Драча і В'ячеслава Зінченка вивозили в інститут Сербського для проведення психіатричної експертизи». Експертиза проходила за відсутності адвокатів.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.