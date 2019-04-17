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17 Квітень 2019, Київ 12:26
Новини | Політика

Суд у Москві продовжує запобіжні заходи українським морякам

Один із затриманих моряків, старший матрос катера «Нікополь» В'ячеслав Зінченко

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Лефортовський районний суд Москви 17 квітня проводить засідання щодо запобіжного заходу українським військовим морякам, затриманим російськими військовими в Чорному морі 25 листопада 2018 року.

«Разом з рідними військовополонених прибули до Лефортовського суду підтримати наших хлопців щодо яких сьогодні відбудеться засідання про продовження їм міри запобіжного заходу», – повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, о 9:30 розпочався одночасний розгляд справи трьох «четвіркок» моряків.

«Відразу після закінчення цих засідань розпочнеться розгляд справ трьох інших «четвірок». Ми з рідними сподіваємося хоч трохи поспілкуватися з хлопцями», – додала омбудсмен.

Україна через Міжнародний трибунал з морського права вимагатиме звільнення Росією полонених українських моряків, повідомив 16 квітня президент України Петро Порошенко.

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало звернення України в Міжнародний трибунал і заявило, що цей суд «не володіє юрисдикцією для розгляду» інциденту.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

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