Москва: прессекретар Навального повідомила про блокування рахунків Фонду боротьби з корупцією

Співробітники Фонду боротьби з корупцією (ФБК) повідомили, що рахунки організації заблоковані. Також були заблоковані рахунки декількох регіональних штабів російського опозиціонера Олексія Навального і кілька особистих банківських рахунків співробітників фонду, повідомляє «Настоящее время».

У Слідчому комітеті Росії повідомили, що заблокували понад сто рахунків, «що належать низці фізичних і юридичних осіб», повідомляє російське інформагентство «Інтерфакс».

За словами прессекретаря Навального Кіри Ярмиш, всього заарештовано близько 75 мільйонів рублів.

«Це та сума, яку вважають «відмитою», а не 1 мільярд рублів, як пише СК», – наголосила Ярмиш. Вона зазначила, що рахунок штабів Навального «взагалі не фігурує в справі про відмивання, він заблокований просто так».

Співробітник ФБК Руслан Шаведдінов підтвердив, що рахунок штабів Навального заблокований:

«Рахунок ФБК заблокований повністю, також заблокований операційний рахунок штабів, на якому, наприклад, договори оренди. У штабів є резервні рахунки, вони поки працюють», – сказав він.

Співробітники російських силових органів прийшли 8 серпня з обшуком до офісу «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК), засновником якого є опозиційний політик Олексій Навальний. За кілька годин до цього правоохоронні органи влаштували обшуки у помешканнях кількох співробітників ФБК.

Правозахисники з проєкту «Апологія протесту» повідомляють, що обшуки проводяться в рамках справи про легалізацію грошових коштів.