У Москві розглядають скарги на арешт українських моряків

У Москві суд сьогодні розглядає скарги захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою чотирьох українських військовополонених моряків. Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов.

Розглядатиму скарги захисників старшого матроса «Яни Капу» Віктора Беспальченко, старшини 1 статті «Нікополя» Владислава Костишина, капітана 3 рангу «Яни Капу» Володимира Лісового та старшого матроса «Яни Капу» Володимира Варімеза.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​