Москалькова заявила, що проситиме після виборів в Україні віддати Москві двох «кримських дезертирів»

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила про намір після виборів в Україні звернутися до президента цієї країни з проханням передати двох засуджених російських громадян відбувати покарання в Росії. Про це російська омбудсмен заявила російській агенції ТАСС.

«Планую звернутися до президента після виборів з проханням передати для відбуття покарання в Росії ув’язнених Одинцова і Баранова», – сказала Москалькова.

За її словами ці двоє громадян Росії «засуджені несправедливо».

Колишніх українських військових з Криму, які в 2014 році перейшли на службу в російську армію, Максима Одинцова та Олександра Баранова затримали 20 листопада 2016 року на адміністративному кордоні з Кримом у «буферній зоні» поруч із пропускним пунктом «Чонгар».

Російська влада розцінила затримання Баранова й Одинцова як «викрадення» своїх військовослужбовців. Слідчий комітет Росії відкрив через це кримінальну справу.

8 лютого 2018 року Подільський райсуд Києва засудив Баранова до 13 років позбавлення волі. 6 лютого 2018 року до 14 років позбавлення волі було засуджено також Одинцова. Обидва свою провину не визнали.

Прізвища Баранова та Одинцова фігурують у списку росіян, яких українська влада готова обміняти на українських громадян, засуджених у Росії.