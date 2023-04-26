Москва розробила стратегію впливу на Балтію до 2030 року – ЗМІ

Росія розробила стратегію впливу на Литву, Латвію та Естонію до 2030 року, стверджують журналісти «Досьє» та інших видань.

Довгострокові плани РФ щодо країн Балтії не враховували повномасштабну війну проти України, оскільки там немає згадок про її очікувані наслідки.

Для кожної держави Кремль склав план із двох частин: в одній написано про загрози для Росії, в іншій викладено стратегію протидії їм. Кожна мета внесена у певну сферу та прописана за часовими рамками – 2022, 2025 чи 2030 рік.

Головні цілі для Росії в Литві, Латвії та Естонії, як зазначається у матеріалі, це:

зберегти найширшу присутність російської в освіті;

створювати проросійські організації та впливати через них на населення;

протидіяти зносу радянських памʼяток;

просувати російський «історичний» наратив;

заохочувати місцеві бізнеси виходити на російський ринок.

Кремль побоювався, що в Литві створять велику військову базу НАТО, тому прагнув запобігти розгортанню протиповітряної та протиракетної оборони.

Довгостроковий план Росії передбачав, що литовська влада «визнає потенційні збитки» своїй безпеці через зростання впливу НАТО в регіоні і прагнутиме співпрацювати з РФ. Такі ж плани стосувалися Латвії та Естонії.

У документах Росія називала негативним сценарієм для себе активну участь країн Балтії в НАТО, збільшення чисельності наявних там союзницьких військ, запровадження санкцій та розгортання торгівлі із Заходом. Саме це сталося після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Раніше міжнародні журналісти отримали документи з аналогічними планами Росії щодо Молдови та Білорусі. Кремль хотів підкорити Молдову політично та економічно, а Білорусь планував «поглинути» до 2030 року.