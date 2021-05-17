У Росії влада не дозволила провести виставку, приурочену до ювілею правозахисника Сахарова

Міська влада Москви не узгодила проведення публічної виставки, приуроченої до 100-літнього ювілею російського правозахисника та лауреата Нобелівської премії миру Андрія Сахарова.

Запланована Московським центром Сахарова, виставка отримала назву Андрій Дмитрович Сахаров: Тривога і надія.

Її планували відкрити 17 травня, за чотири дні до 100-річчя Сахарова, як серію вуличних виставок у Москві. Експозиція мала включати фотографії Сахарова, зроблені радянськими та російськими фотографами, а також цитати з його мемуарів, статей та виступів.

Департамент культури Москви оголосив 23 березня, що готовий надати для виставки фотовиставкові стенди. Але Центр Сахарова заявив, що зразок виставки, надісланий в управління культури, був відхилений. Там зазначили, що пояснень щодо мотивів відмови не отримали.

В організації заявили, що представник Департаменту культури вперше повідомив Центр Сахарова 30 квітня, що зміст виставки є неприйнятним. 14 травня у відомстві заявили, що виставкові стенди потрібні для іншого проєкту, пов’язаного з Другою світовою війною.

У заяві центру Сахарова рішення міської влади назвали «непереконливим та ганебним».