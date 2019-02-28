Рада розглядає поправки до мовного закону – трансляція

Верховна Рада України почала розгляд поправок до законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Законопроект передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови та запровадження посади уповноваженого із захисту державної мови.

Радіо Свобода веде трансляцію з парламенту.

У першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроект у жовтні 2018 року.

28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») неконституційним через порушення Верховною Радою процедури його розгляду та ухвалення.

Це рішення оголосили обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене. Відтоді і донині в Україні не було чинного закону про державну мову.