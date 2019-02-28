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28 Лютий 2019, Київ 10:38
Новини | Політика

Верховна Рада сьогодні почне розглядати поправки до мовного закону

Депутати мають почати розгляд правок до мовного закону

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Верховна Рада України сьогодні планує почати розгляд поправок до законопроекту «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це повідомляється у порядку денному сесії.

Законопроект передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови та запровадження посади уповноваженого із захисту державної мови.

Наразі законодавчий акт стоїть 15 питанням порядку денного, тому, орієнтовно, його почнуть розглядати під час вечірнього засідання.
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У першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроект у жовтні 2018 року.

28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (так званий закон «Колесніченка-Ківалова») неконституційним через порушення Верховною Радою процедури його розгляду та ухвалення.

Це рішення оголосили обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене. Відтоді і донині в Україні не було чинного закону про державну мову.

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