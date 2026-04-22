МОЗ: в Україні зареєстрували перший випадок нового варіанту коронавірусу «Цикада»

В Україні зареєстрували перший випадок нового варіанту коронавірусу під назвою «Цикада», повідомило 22 квітня Міністерство охорони здоров’я.

«Лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу лінії Омікрон під назвою «Цикада» виявили фахівці Центру громадського здоровʼя МОЗ України під час секвенування – лабораторного дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, новий субваріант вірусу «Цикада» (BA.3.2) вперше у світі був зафіксований у листопаді 2024 року в Південній Африці, після чого він поступово поширився щонайменше у 23 країнах світу. «Через таке епізодичне проявлення – коли субваріант «завмирав» і тривалий час не демонстрував активного поширення – він отримав назву «Цикада», на кшталт комах, які здатні роками перебувати у стані спокою під землею», – пояснили в міністерстві.

У МОЗ додали, що, за оцінками Всесвітньої організації з охорони здоров’я, субваріант «Цикада» поки не демонструє ознак, які б свідчили про підвищений епідемічний ризик чи здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності, проте перебуває під постійним епіднаглядом.

«З огляду на повідомлення інших країн, клінічні прояви захворювання, спричинені субваріантом «Цикада», суттєво не відрізняються від інших варіантів COVID-19. Водночас наявність мутацій потребує подальшого спостереження, особливо серед груп ризику тяжкого перебігу захворювання. Тому людям з групи ризику рекомендуємо проконсультуватися з сімейним лікарем щодо вакцинації», – зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Симптоми субваріанту «Цикада» такі ж, як і при інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей і висипи, кажуть у МОЗ. Там назвали вакцинацію основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби й ускладнень.

В Україні карантин, запроваджений через COVID-19 у 2020 році, завершили в липні 2023-го. У травні того ж року Всесвітня організація охорони здоровʼя постановила, що поширення коронавірусної інфекції COVID-19 вже не є надзвичайною ситуацією міжнародного значення. За даними ВООЗ, жертвами захворювання за три роки і кілька місяців стали близько 20 мільйонів людей. Йдеться про всі смерті, повʼязані з інфекцією. За офіційними даними, інформацію про які збирав американський інститут Джонса Гопкінса, сама коронавірусна інфекція стала причиною смерті близько 7 мільйонів людей у світі.

Епідемія коронавірусної інфекції, що розпочалася наприкінці 2019 року в Китаї, у січні 2020 року була оголошена ВООЗ надзвичайною ситуацією міжнародного значення у сфері охорони здоровʼя. Після поширення епідемії на інші країни її було в березні 2020 року оголошено пандемією. Багато країн пішли на безпрецедентні карантинні заходи, що позначилися на світовій економіці та житті людей. Запроваджувалися локдауни та масковий режим, закривалися кордони, переривалося авіасполучення між країнами.

ВООЗ наголошує, що вірус не зник, люди продовжують хворіти, і інфекція, швидше за все, залишиться в людській популяції як одне з респіраторних захворювань.

За час епідемії коронавірусу в Україні COVID-19 перехворіли майже 5 мільйонів людей. Із них, понад 105 тисяч –​ померли.