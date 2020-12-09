У МОЗ назвали регіони з найвищим показником захворюваності на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України назвало області з найвищим показником захворюваності на COVID-19 станом на 9 грудня.

За останні два тижні найвищий показник захворюваності зафіксували у Сумській (885,7 хворих на 100 тисяч), Черкаській (750,1), Запорізькій (736,4), Київській (686,6), Чернігівській (632,2) та Одеській (605,8) областях.

У Києві показник захворюваності становить 739,2 на 100 тисяч населення.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по країні становить 481,8 хворих на 100 тисяч населення.

За весь час пандемії в Україні захворіли 845 343 людей, одужали – 451 118, померли – 14 204.