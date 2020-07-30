У МОЗ хочуть запровадити новий принцип виклику «швидкої» без прив’язки до області

Міністерство охорони здоров’я України планує цього року запровадити у роботі екстреної медичної допомоги принцип екстериторіальності, який дозволить бригадам «швидкої» здійснювати виїзди на найближчі виклики без прив’язки до області, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов 30 липня.

«Питання, яке ми хочемо завершити цього року, – це запровадження принципу екстериторіальності. Що він означає? У випадку, якщо машина швидкої допомоги перебуває поруч з іншою областю, вона зможе виїжджати туди і надавати медичну допомогу», – сказав він.

За словами міністра, вже розроблений чіткий алгоритм роботи екстреної медичної допомоги за принципом екстериторіальності. Практично у всіх автомобілях екстреної медичної допомоги встановлені GPS навігатори, які дозволять диспетчеру направляти на виклик найближчу «швидку» без прив’язки до області, кажуть у МОЗ.

«Ця система опрацьована уже в багатьох областях. І там, де вона на повну запрацювала, ми бачимо суттєве зменшення часу доїзду на відповідний виклик», – сказав Степанов.

Раніше в МОЗ повідомили, що кожного року співробітники екстреної медичної допомоги виїжджають на близько 6 мільйонів 900 тисяч викликів, при цьому часто на застарілих «швидких».

Степанов повідомляв, що 1807 карет «швидкої» потребують заміни.