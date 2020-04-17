Карантин: МОЗ просить міську владу забезпечити транспорт для донорів

Міністерство охорони здоров’я звертається до голів обласних державних адміністрацій з проханням щодо сприяння донорству крові, повідомив 17 квітня голова відомства Максим Степанов.

За словами міністра, ситуація з донорською кров’ю в Україні погіршилася в період карантину: запаси по країні скоротилися у два-чотири рази. Це становить ризик для пацієнтів,яким потрібні термінові операції.

«Ми вважаємо, що ця ситуація неприпустима, тому звернулися до голів обласних державних адміністрацій з проханням забезпечити прийом спеціалізованими установами і закладами переливання крові особам, які виявили бажання бути донорами крові, з мінімальним контактом таких осіб між собою. Також важливо, щоб було організовано транспортування осіб, які виявили бажання бути донорами, до спеціалізованих установ у зв’язку з обмеженням роботи громадського транспорту», – сказав Степанов.

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Також важливою він нахвав інформаційну підтримку для популяризації безоплатного донорства крові та її компонентів.

У березні 2020 року Центр громадського здоров’я України повідомив, що карантин у зв’язку з пандемією COVID-19 не є підставою відмовлятися від донорства крові.

Того ж місяця представники громадськості ініціювали збір коштів на проїзд до центрів крові донорам в умовах, коли громадський транспорт не працює.