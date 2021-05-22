За добу від COVID-19 вакцинували понад 17,5 тисяч людей – МОЗ

Упродовж минулої доби, 21 травня, від COVID-19 було вакциновано 17 583 людини. Про це повідомили у Міністерстві охорони України.

Першу дозу отримали 6 901 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 11 492 особи.

За даними МОЗ, загалом від початку вакцинальної кампанії проведено 1 049 311 щеплень, вакциновано 971 011 людей.

Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 72 302 людини.

Минулої доби, 21 травня, зафіксували 4 606 нових випадків COVID-19, госпіталізували 1665 людей, одужали – 12 586, померли – 178.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,1 мільйона людей, померли – 49 279.