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17 Січень 2019, Київ 09:40
Новини | Суспільство

МОЗ хоче заборонити тестувати косметику на тваринах

МОЗ пропонує обговорити нові вимоги до виробництва косметики

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Міністерство охорони здоров’я закликало громадськість до обговорення проекту Технічного регламенту на косметичну продукцію. Про це повідомила прес-служба МОЗ.

«Якість і безпека є ключовими аспектами, на яких зосереджений новий регламент на косметичну продукцію. Перелік заборонених інгредієнтів буде збільшено втричі, виробники зможуть використовувати лише безпечні барвники, консерванти, УФ-фільтри. Ці пропозиції – важлива складова євроінтеграції України і виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом», – ідеться у повідомленні.

Як пояснили, у МОЗ, новий регламент створений на основі аналогічного документу ЄС і має усунути юридичні розбіжності, також адміністративні та технічні бар’єри у торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу.

«Один із важливих аспектів нового регламенту – заборонити випробування косметики на тваринах та дати можливість іноземним та національним компаніям використовувати новітні технологічні розробки, зокрема альтернативні методи тестування косметичної продукції. Такі правила уже кілька років діють у країнах Європейського Союзу», – зазначили у міністерстві.

МОЗ планує передбачити перехідний період для впровадження нових вимог, оскільки на сьогодні в Україні відсутні затверджені методології альтернативних випробувань безпеки косметики.

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