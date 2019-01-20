У Музеї АТО в Дніпрі запалили 242 свічки в пам’ять оборонців Донецького аеропорту

На території вуличної експозиції Музею АТО в Дніпрі ввечері 20 січня вшанували пам’ять загиблих захисників Донецького аеропорту. Захід відбувся біля інсталяції, яка імітує руїни знищеного аеропорту.

У пам’ять про оборонців учасники заходу під звуки військового оркестру запалили 242 сині та жовті свічки. Саме стільки днів тривали бої за ДАП. Організатори оголосили хвилину мовчання.

Вшанувати загиблих і живих захисників летовища зібралися члени сімей загиблих, учасники бойових дій на Донбасі, волонтери й школярі.

«Ми повинні пам’ятати героїв, які віддали життя за Україну. Насамперед це важливо для їхніх родин. Рідні загиблих воїнів мають знати, що вони не самі», – сказала одна з учасниць зібрання.

Напередодні пам’ять «кіборгів» вшанували зібранням на Алеї пам’яті в Дніпрі. Учасники заходу засвітили лампадки, священики відслужили панахиду.

Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року. За даними Генерального штабу, за цей час загинув 101 військовий, 440 були поранені, дев’ятеро зникли безвісти. Захисників аеропорту згодом назвали «кіборгами».