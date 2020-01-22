Гончарук очікує на нову програму співпраці з МВФ «у найближчому майбутньому»

Україна очікує на нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом «у найближчому майбутньому», заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв’ю виданню The Report Company у співпраці з Newsweek.

«У найближчому майбутньому ми очікуємо отримати довготривалу програму від МВФ. Ми уже погоджуємо ключові умови. За пів місяця ми мали вже два візити, така частота є найкращим маркером наших стабільних відносин із фондом», – сказав Гончарук.

Він не виключає, що в новій угоді буде знижений тиск на енергетичні ринки.

«Я не впевнений, що зможу оприлюднити деталі програми до того, як вона оголошена. Однак я вважаю, що програма може містити пункт щодо зменшення адміністративного тиску на енергетичних ринках. Ми можемо очікувати подальшої лібералізації в цій галузі», – зазначив Гончарук.

7 грудня президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову. Вони попередньо домовилися про нову трирічну програму співпраці на майже 5,5 мільярда гривень. Документ має бути затверджений керівництвом МВФ.

12 грудня голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що Київ може підписати нову програму з Міжнародним валютним фондом в першому кварталі 2020 року.

За його словами, «залишилися незначні технічні моменти». Серед них – ухвалення закону про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають на стадії ліквідації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, створення єдиних юросіб податкової та митної служби та доопрацювання законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення.