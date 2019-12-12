Голова Нацбанку вважає, що нову програму з МВФ можуть підписати в першому кварталі 2020 року

Україна може підписати нову програму з Міжнародним валютним фондом в першому кварталі 2020 року, заявив голова Національного банку Яків Смолій.

«Ми не очікуємо в цьому році рішення про підписання програми, цього не буде. Але згідно з графіком, коли може відбутися засідання, це може бути в першому кварталі наступного року», – сказав Смолій.

За його словами, «залишилися незначні технічні моменти».

«Я окреслив би кілька з них – це ухвалення закону про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають на стадії ліквідації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб... Друге – створення єдиних юросіб податкової та митної служби, ці законопроєкти внесені Кабміном до Верховної Раду. А також питання, які плідно обговорювалися, – це законопроєкт про обіг земель сільського призначення», – розповів Смолій.

7 грудня президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову. Вони попередньо домовилися про нову трирічну програму співпраці на майже 5,5 мільярда гривень. Документ має бути затверджений керівництвом МВФ.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила згодом, що нова угода з МВФ відкриває двері до отримання 500 мільйонів євро від Європейського союзу.