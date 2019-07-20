Два літаки і три гелікоптери – Аваков повідомив про передислокацію авіації МВС перед виборами

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про рішення передислокувати 5 літальних апаратів разом із резервним складом спецпризначенців до віддалених куточків України напередодні виборів.

«Сьогодні за моїм наказом авіація МВС передислокувала резервні спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії до віддалених куточків України, щоб ми могли оперативно реагувати на будь-які виклики у день виборів. На будь-які намагання дестабілізувати ситуацію реакція МВС буде миттєвою», – сказав Аваков.

За даними МВС, на чергування в цілодобовому режимі заступили літаки Ан-72 та Ан-26, гелікоптери Н225, Н145, Мі-8 Єдиної системи авіаційної безпеки МВС.

У які саме регіони вирушила авіація і спецпризначенці в МВС не уточнили.

15 липня поліція повідомила, що переходить на посилений режим роботи через парламентські вибори. У Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що на виборчих дільницях 21 липня працюватимуть 47 тисяч поліцейських.