Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Липень 2019, Київ 15:54
Новини | Політика

Два літаки і три гелікоптери – Аваков повідомив про передислокацію авіації МВС перед виборами

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Дивитись коментарі

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про рішення передислокувати 5 літальних апаратів разом із резервним складом спецпризначенців до віддалених куточків України напередодні виборів.

«Сьогодні за моїм наказом авіація МВС передислокувала резервні спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії до віддалених куточків України, щоб ми могли оперативно реагувати на будь-які виклики у день виборів. На будь-які намагання дестабілізувати ситуацію реакція МВС буде миттєвою», – сказав Аваков.

За даними МВС, на чергування в цілодобовому режимі заступили літаки Ан-72 та Ан-26, гелікоптери Н225, Н145, Мі-8 Єдиної системи авіаційної безпеки МВС.

У які саме регіони вирушила авіація і спецпризначенці в МВС не уточнили.

/**/ /**/ /**/ Поліцейська на одній з виборчих дільниць у Києві під час виборів президента України, 21 квітня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Поліція переходить на посилений режим роботи у зв’язку з парламентськими виборами – Фацевич

15 липня поліція повідомила, що переходить на посилений режим роботи через парламентські вибори. У Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що на виборчих дільницях 21 липня працюватимуть 47 тисяч поліцейських.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG