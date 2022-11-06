В Україні можна буде реєструвати авто чи оформити посвідчення водія без пластикових бланків – МВС

В Україні з 14 грудня можна буде реєструвати авто чи оформити посвідчення водія без використання пластикових бланків, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Кабінет міністрів України ухвалив зміни до двох постанов, які регулюють отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до змін, у найближчій перспективі більше не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

У МВС наголосили, що буде вибір між отриманням послуг:

виключно онлайн з оформленням тільки електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами;

чи з оформленням традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, у сервісному центрі МВС.

«Посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Електронному кабінеті водія чи в застосунку Дія не просто стає рівнозначним до фізичних документів, а може повністю їх замінювати», — сказав начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

У міністерстві додали, що діджиталізація послуг передбачає, що самостійно у кілька кліків можна буде оформляти обмін посвідчення водія, проводити реєстраційні дії з транспортними засобами у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим.

Від грудня минулого року в Україні електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток у застосунку «Дія» почали приймати на рівні з паперовими.