МВС закликає водіїв утриматися від поїздок до кінця негоди

Міністерство внутрішніх справ України 26 грудня оприлюднило актуальну мапу, на якій видно, в яких областях є обмеження проїзду або його повна зупинка.

«У таку снігову погоду закликаємо утриматися від поїздок на власних авто, щоб не потрапити в затор чи сніговий замет! Будьте відповідальні! Не паркуйте свої автомобілі на узбіччях доріг і в непередбачених для цього місцях, щоб не заважати проходженню снігоприбиральної техніки», – закликають водіїв правоохоронці.

Раніше 26 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов на території України. Як вважають у відомстві, снігопад і вітер можуть зумовити часткове ускладнення руху транспорту на дорогах та роботу комунальників. Крім того, нагадують рятувальники, Гідрометцентр оголосив на території України штормове попередження.

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За даними ДСНС, станом на ранок 26 грудня служба надала допомогу 228 людям, які потрапили в снігові пастки в Сумській області, звільнивши 60 транспортних засобів.