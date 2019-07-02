МВС змінює алгоритм реагування на інформацію про замінування виборчих дільниць

Міністерство внутрішніх справ України змінює алгоритм реагування на інформацію про замінування виборчих дільниць, повідомив перший заступник міністра Сергій Яровий. Тепер у випадку повідомлення про замінування виборчої дільниці рішення про евакуацію людей має ухвалити безпосередній керівник поліції на місці.
«Ми розуміємо, що у день голосування є ризик отримати велику кількість повідомлень про замінування виборчих дільниць. Після відповідної перевірки такі повідомлення виявляються хибними, але перевірка приміщення займає багато часу. Щоб не допустити зриву процесу голосування у день виборів, наказом міністра внутрішніх справ було змінено алгоритм реагування на повідомлення про замінування. Відтепер рішення про евакуацію після обробки всієї інформації приймає безпосередньо керівник», – сказав Яровий.
Дострокові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.
Кримінальний кодекс України за «неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності» передбачає до шести років позбавлення волі.
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