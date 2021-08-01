У М’янмі створюють уряд перехідного періоду

У М’янмі військові, які захопили владу рівно шість місяців тому, оголосили про створення уряду перехідного періоду.

Його очолить лідер військової хунти генерал Мін Аун Хлайн. Перехідний уряд замінить Державну адміністративну раду, сформовану відразу перевороту. Досі Мін Аун Хлайн очолював раду, що керувала М’янмою після перевороту.

Генерал оголосив, що надзвичайний стан у країні буде знятий до серпня 2023 року. До того ж часу, за його словами, мають відбутися нові вибори. Відразу після перевороту хунта обіцяла провести вибори протягом двох років.

1 лютого військові у М’янмі скинули уряд Аун Сан Су Чжі. Військові заявили, що впевнена перемога її партії «Національна ліга за демократію» на виборах в листопаді минулого року стала результатом масових фальсифікацій.

Після військового перевороту в М’янмі, який поклав край десятиліттю мирного розподілу влади між раніше всевладними військовими і демократично обраною владою, країна опинилася в стані хаосу. У боях між силовиками і супротивниками хунти були вбиті сотні демонстрантів, десятки тисяч були вимушені втекти зі своїх домівок.