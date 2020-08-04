«Відсутність оперативної реакції Зеленського на вбивство медика на Донбасі – моя відповідальність» – антикризовий радник голови ОП

Радник голови Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк вважає відсутність оперативної реакції президента Володимира Зленського на вбивство медика російськими гібридними силами на Донбасі 13 липня особистою відповідальністю. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Це звісно ненормально (коли міжнародна спільнота реагує швидше, ніж президент – ред.). І, звісно, це недопрацювання не президента, а недопрацювання якраз тих структур, якими якраз я займаюся. Це, по суті, – моє недопрацювання, якщо вже на те пішло», – розповів Михайло Подоляк.

Він вважає, що іноді занадто м’яко розмовляє з людьми.

«Іноді собі кажу, що напевно мені треба так розмовляти, як я іноді розмовляю в кризових ситуаціях: дуже жорстко і дуже швидко, і змушувати людей виконувати їхні прямі функціональні обов’язки, незалежно від їхнього статусу. На жаль, не всі люди розуміють, що швидкість реагування – це обсяг спокою суспільства. Не всі це розуміють і не вдається м’якими словами це пояснити», – заявив Подоляк.

При цьому антикризовий радник голови ОП пояснив, що затримка на добу з реакцією на вбивство медика на Донбасі з боку Офіса президента була пов'язана також з тим, що «інформація була різна, дивна» і «часто конфліктувала між собою».

«Президент в цей же день (13 липня – ред.) викликав до себе інфраструктурних людей (зокрема, начальника Генштабу і профільного заступника Офісу президента) та відправив їх туди, щоб отримати звідти інформацію», – зазначив Подоляк.

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого під селом Зайцеве. Внаслідок обстрілу один військовий медик загинув, один військовий зазнав поранення, ще один – був травмований. В угрупованні «ДНР» натомість почали стверджувати, що військові підірвалися на мінах.

Офіс президента виступив з офіційної реакцією на цю подію лише на наступну добу – 14 липня – вже після того, як відреагувала низка міжнародних партенів України, за що ОП розкритикували.

До початку роботи в Офісі президента політтехнолог Михайло Подоляк пишучи про особливості політики Зеленського різко критикував його через «самогубне інформаційне забезпечення і обов'язкове запізнення з реакцією на події», зазначаючи, що «запізнення навіть на пару годин неприпустиме в наш час, коли порожнеча одразу ж професійно заповнюється жорсткими коментарями опонентів».

Нині ж в інтерв'ю Радіо Свобода Михайло Подоляк розповів, що «президент – це остання інстанція має бути, а в нас перекошено – піраміда стоїть вершиною донизу, тобто президент внизу має реагувати на все. А я кажу про інше: від початку оперативно, максимально швидко має реагувати відповідний державний орган, відповідна державна інституція».

«Яке б він слово не сказав, президент – це завжди офіційна позиція держави. Неважливо для внутрішнього ринку, чи для зовнішнього. Ми не можемо з нього робити людину-коментатора. Він в нас не працює на телебаченні», – сказав Подоляк.

За його словами, президент України медійний і він хоче коментувати, бо йому подобається працювати з людьми, «він хоче дати людям можливість оцінити цю інформацію одразу, тому він і хоче бути більш медійним».

«Але я, наприклад, вважаю, що з точки зору сучасної України, це погана історія, бо чим більше президент говорить, тим більше в нього починають летіти «літаки» і всі такі подібні історії», – заявив Подоляк.

Політтехнолог став антикризовим радником голови ОП на початку квітня.