СБУ: «напад» на депутата Ананченка був інсценованим

«Напад» на народного депутата від «Слуги народу» Михайла Ананченка був інсценованим, повідомила Служба безпеки України.

«Співробітники СБУ попередньо отримали інформацію про підготовку до вчинення дій насильницького характеру стосовно народного обранця, що пов'язані з його державною та громадською діяльністю. Встановлено, що виконавці злочинного «замовлення» отримали від організатора обумовлену грошову винагороду», – розповіли в СБУ.

У відомстві зазначили, що правоохоронці «провели процесуальне документування їх протиправних намірів».

«Під час його проведення дії осіб, причетних до правопорушення, було взято під контроль, завдяки чому заподіяння можливих тілесних ушкоджень або інших насильницьких дій щодо народного обранця було попереджено», – зазначили в СБУ.

За даними Служби безпеки України, щоб отримати «максимально об’єктивну та повну доказову базу», у соціальних мережах розмістили повідомлення «замовленого» народного депутата про напад на нього двох молодиків у балаклавах.

«Слуга народу», коментуючи інформацію, заявила, що «стара система чинить спротив так, як звикла ще з 90-х».