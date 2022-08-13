Війська РФ обстріляли Миколаїв – мер

Російські війська обстріляли Миколаїв, наразі відомо про одного пораненого, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Близько 8-ої вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку. З’ясовуємо наслідки. Наразі відомо про одного пораненого», – написав він у телеграмі.

За даними влади, від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських обстрілів Миколаєва загинули 132 людини, серед них одна дитина, 619, зокрема 8 дітей, зазнали поранень.

Миколаїв і область щоденно потерпає від російських обстрілів.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.