ДСНС: під завалами будівлі ОДА в Миколаєві виявили 3 загиблих

Станом на 12:00 підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили трьох загиблих під завалами будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, пошкодженої обстрілами російських військ вранці 29 березня, повідомила пресслужба ДСНС.

«Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано трьох загиблих осіб, 22 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано і вивільнено з-під завалів 18 осіб, яких передано медикам)», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.

29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу і влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю зруйнувалася центральна її секція з 9-го по 1-ий поверхи.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що під завалами шукають 11 людей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».