Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Війська РФ вдарили «Шахедом» по Миколаєву, відомо про шістьох поранених – ОВА

Наслідки обстрілу дронами Миколаєва, архівне фото
Наслідки обстрілу дронами Миколаєва, архівне фото

Шість людей зазнали поранень через удар російських сил по Миколаєву, повідомив вранці 13 листопада очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Станом на зараз внаслідок ранкового удару «Шахедом» по Миколаєву поранення отримали шестеро людей. Троє – у важкому стані. Надається вся необхідна медична допомога», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG