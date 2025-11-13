Війська РФ вдарили «Шахедом» по Миколаєву, відомо про шістьох поранених – ОВА

Шість людей зазнали поранень через удар російських сил по Миколаєву, повідомив вранці 13 листопада очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Станом на зараз внаслідок ранкового удару «Шахедом» по Миколаєву поранення отримали шестеро людей. Троє – у важкому стані. Надається вся необхідна медична допомога», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.