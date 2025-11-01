Доступність посилання

Війська РФ завдали ракетного удару по Миколаєву, є поранені – влада

Вночі на Миколаївщині лунала повітряна тривога. Вранці місцева влада попереджала про загрозу балістики

Російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, є поранені, повідомляє місцева влада.

«Є постраждалі внаслідок атаки. Всі необхідні служби працюють. Росія – країна-терорист, нічого нового», – написав міський голова Олександр Сєнкевич у телеграмі.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що люди поранені через ракетний удар РФ.

Вночі на Миколаївщині лунала повітряна тривога. Вранці місцева влада попереджала про загрозу балістики.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

