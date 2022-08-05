Понад 10 людей постраждали внаслідок обстрілу Миколаєва, є загиблі – влада

Понад 10 людей постраждали внаслідок обстрілу Миколаєва в одному місці, є загиблі, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Вже понад 10 («300») лише в одному місці після обстрілу вдень, є «200», бригади ще працюють», – повідомив він у Telegram.

Раніше сьогодні Кім попередив, що на території Миколаєва з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня запроваджують комендантську годину, бо «місто буде на відпрацюванні».

Він закликав поставитися з розумінням до відповідних заходів, запланувати об’їзд міста.

Три міжнародні автобуси, рейси яких заплановані, з міста виїдуть у супроводі поліції, сказав голова ОВА.

20 липня Віталій Кім анонсував, що найближчим часом Миколаїв «закриють» на день чи два. Він повідомляв про надходження листів щодо ймовірних колаборантів та зрадників, інформацію в яких перевіряють.