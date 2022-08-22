У Миколаєві рекомендуватимуть працювати дистанційно 23-24 серпня, але «закривати» місто не будуть – Кім

У Миколаєві рекомендуватимуть працювати дистанційно 23-24 серпня, але місто «закривати» не будуть, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Готую розпорядження про те, що рекомендуємо працювати дистанційно працювати в ці дні. Але при цьому місто не закриваємо. Ми не проводимо жодних заходів, де буде масове скупчення людей», – сказав він у відеозверненні.



Кім також закликав жителів Миколаєва 23-24 серпня не збиратися і не створювати великих скупчень.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ закликали українців бути особливо пильними у День незалежності України – 24 серпня.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що цього тижня Росія може зробити «щось особливо гидке, щось особливо жорстоке».