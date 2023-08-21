Війська РФ обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині, виникла пожежа – ОВА

Російські війська обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області, виникла пожежа, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Вчора, 20 серпня, о 18:36 та сьогодні вночі, 21 серпня, о 02:01, 02:35 ворог завдавав обстрілів з артилерійських установок та з РСЗВ по населеним пунктам Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів виникла пожежа господарчої будівлі на території підприємства, площею 200 кв. м», – написав він у телеграмі.

Постраждалих немає.

Крім того, вночі 21 серпня російські війська зазнав Очаків, люди не постраждали.

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Російські війська регулярно обстрілюють громади Миколаївської області, розташовані в межах досяжності російської артилерії. При цьому Москва заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.