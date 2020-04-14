У Миколаївській області вже 14 випадків захворювання на COVID-19 – ОДА

У Миколаївській області станом на 9:00 14 квітня виявили дев’ять нових випадків інфікування, таким чином загалом їх тепер 14. Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.

«Станом на 9:00 14 квітня в Миколаївській області зареєстровано 14 підтверджених випадків COVID-19, усі вони зареєстровані у Вознесенському районі. 14 квітня виявлено дев’ять нових випадків. Із них дві людини живуть у селі Воронівка, шість осіб із Вознесенська (чотири з однієї родини) та одна особа – з села Прибужани», – мовиться у повідомленні.

Як заявили в ОДА, заражені «належать до тісного кола спілкування із раніше захворілими на коронавірус, за релігійною ознакою».

З вечора 13 квітня до ранку 14 квітня по медичну допомогу звернулися чотири людини з підозрою на COVID-19, одну з них госпіталізували, іншим призначено амбулаторне лікування.

«Наразі в інфекційному стаціонарі перебувають 17 пацієнтів із підозрою на COVID-19 і два пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19. Ще три людини з виявлених контактних осіб із лабораторно підтвердженим діагнозом «коронавірусна інфекція COVID-19» отримують амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції», – повідомили в ОДА.

Раніше у Центрі громадського здоров'я повідомляли про п'ять випадків захворювання у Миколаївській області.

Станом на ранок 14 квітня в Україні підтвердили 3 372 випадки захворювання на COVID-19, померли 98 людей, одужали 119.