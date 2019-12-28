Справа Микитася: ГПУ завершила розслідування за підозрою ексдепутата у хуліганстві

У Генеральній прокуратурі України повідомили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата VIII скликання у вчиненні хуліганських дій в приміщенні селищної ради на Чернігівщині.

«Стороні захисту для ознайомлення надано матеріали кримінального провадження. Після ознайомлення прокуратура планує скерувати обвинувальний акту до суду», – йдеться в повідомленні.

Раніше і Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування цієї справи. В обох відомствах не вказують прізвища ексдепутата. Водночас обставини справи вказують на Максима Микитася.

У липні цього року повідомлялося про сутичку між народним депутатом попереднього скликання і на той момент кандидатом до Верховної Ради за 206 округом Максимом Микитасем та головою об’єднаної територіальної громади Сергієм Пінчуком в селі Любечі.

Максим Микитась є також фігурантом справи про заволодіння чужим майном. Протягом жовтня 2019 року його двічі заарештовував Вищий антикорупційний суд. Востаннє він вийшов під заставу 80 мільйонів гривень.