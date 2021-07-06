На посаду директора «Мистецького арсеналу» оголосять повторний конкурс – пресслужба

На посаду директора «Мистецького арсеналу» буде оголошено повторний конкурс, оскільки під час голосування жодна з кандидатур не отримала більшості голосів. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі «Мистецького арсеналу».

Як зазначили у пресслужбі, жоден кандидат не отримав п’яти голосів, необхідних для обрання директором. Михайло Кулиняк отримав чотири голоси, чинна директорка Олеся Островська-Люта – три голоси.

Проведення цього конкурсу викликало побоювання з боку громадських діячів. Зокрема, активісти заявляли, що комісія обирала учасників від громадськості за закритими дверима.

24 червня члени комісії проголосували за таємне обрання директора інституції за допомогою бюлетенів. Команда «Мистецького арсеналу» опублікувала відкрите звернення щодо проведення конкурсу з вимогою зробити голосування відкритим.