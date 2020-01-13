Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 січня 2020, Київ 20:11
Новини | Політика

Олена Зеленська увійшла до складу Ради з розвитку «Мистецького арсеналу» – указ президента

Дружина президента Олена Зеленська стала однією з 16 членів нового складу Ради з розвитку музейного комплексу «Мистецький арсенал»

Дивитись коментарі

Дружина президента України Олена Зеленська увійшла до Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» – відповідний указ Володимира Зеленського офіс президента оприлюднив 13 січня.

Документ затверджує новий склад Ради. Згідно з додатком, цей орган очолить міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський.

Загалом до складу органу увійшли 16 людей, серед них:

  • керівник Державного управління справами Сергій Борзов
  • виконавчий директор «Центру економічної стратегії» Гліб Вишлінський
  • письменник і філософ Вахтанг Кебуладзе
  • віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба
  • радник Зеленського Гео Лерос
  • директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
  • директорка музею Олеся Островська-Люта

Указ набрав чинності з дня опублікування.

Рада з розвитку «Мистецького арсеналу» – це консультативно-дорадчий орган при президенті України. Орган заснував експрезидент Віктор Янукович у 2011 році.

Читайте також: Гуцульська «людина Відродження»: у «Мистецькому Арсеналі» відкрили виставку Параски Плитки-Горицвіт​

Основною метою Ради є розробка та надання президенту «пропозицій щодо консолідації зусиль мистецької громадськості, забезпечення здійснення узгоджених заходів, спрямованих на подальший розвиток Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсеналі» як сучасного загальнонаціонального культурно-просвітницького центру, в тому числі на вирішення в установленому порядку питань стосовно залучення з цією метою інвестицій».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG