Олена Зеленська увійшла до складу Ради з розвитку «Мистецького арсеналу» – указ президента

Дружина президента України Олена Зеленська увійшла до Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» – відповідний указ Володимира Зеленського офіс президента оприлюднив 13 січня.

Документ затверджує новий склад Ради. Згідно з додатком, цей орган очолить міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський.

Загалом до складу органу увійшли 16 людей, серед них:

керівник Державного управління справами Сергій Борзов

виконавчий директор «Центру економічної стратегії» Гліб Вишлінський

письменник і філософ Вахтанг Кебуладзе

віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

радник Зеленського Гео Лерос

директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд

директорка музею Олеся Островська-Люта

Указ набрав чинності з дня опублікування.

Рада з розвитку «Мистецького арсеналу» – це консультативно-дорадчий орган при президенті України. Орган заснував експрезидент Віктор Янукович у 2011 році.

Читайте також: Гуцульська «людина Відродження»: у «Мистецькому Арсеналі» відкрили виставку Параски Плитки-Горицвіт​

Основною метою Ради є розробка та надання президенту «пропозицій щодо консолідації зусиль мистецької громадськості, забезпечення здійснення узгоджених заходів, спрямованих на подальший розвиток Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсеналі» як сучасного загальнонаціонального культурно-просвітницького центру, в тому числі на вирішення в установленому порядку питань стосовно залучення з цією метою інвестицій».