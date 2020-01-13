Олена Зеленська увійшла до складу Ради з розвитку «Мистецького арсеналу» – указ президента

Дружина президента України Олена Зеленська увійшла до Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» – відповідний указ Володимира Зеленського офіс президента оприлюднив 13 січня.
Документ затверджує новий склад Ради. Згідно з додатком, цей орган очолить міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський.
Загалом до складу органу увійшли 16 людей, серед них:
- керівник Державного управління справами Сергій Борзов
- виконавчий директор «Центру економічної стратегії» Гліб Вишлінський
- письменник і філософ Вахтанг Кебуладзе
- віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба
- радник Зеленського Гео Лерос
- директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд
- директорка музею Олеся Островська-Люта
Указ набрав чинності з дня опублікування.
Рада з розвитку «Мистецького арсеналу» – це консультативно-дорадчий орган при президенті України. Орган заснував експрезидент Віктор Янукович у 2011 році.
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Основною метою Ради є розробка та надання президенту «пропозицій щодо консолідації зусиль мистецької громадськості, забезпечення здійснення узгоджених заходів, спрямованих на подальший розвиток Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсеналі» як сучасного загальнонаціонального культурно-просвітницького центру, в тому числі на вирішення в установленому порядку питань стосовно залучення з цією метою інвестицій».
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