«І на рівні лідерів, і на рівні міністрів» – у МЗС анонсували приїзд іноземних делегацій до України 24 лютого

Низка іноземних делегацій прибуде в Україну 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення Росії, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Обовʼязково будуть в Києві іноземні гості, високопоставлені. Одразу можу про це анонсувати, бо знаю про наміри цілої низки гостей: і на рівні лідерів, і на рівні міністрів. Ми їх чекаємо», – сказав Тихий на брифінгу 4 лютого.

Він додав, що дата 24 лютого є визначальною для Європейського континенту. «Це дата, яка поділила історію Європи на до і після», – заявив речник МЗС.

Перелік іноземних гостей, які планують приїхати до України 24 лютого, у МЗС не навели.

Раніше про плани приїхати до Києва в четверту річницю початку повномасштабної війни РФ проти України повідомляли лідери Європейського союзу, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта.