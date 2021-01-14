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14 січня 2021, Київ 15:45
Новини | Коронавірус

Кулеба: 83 країни відкриті для подорожей українців

Станом на кінець жовтня, за даними МЗС, відкритих чи відносно відкритих країн, в які пускали українських громадян, було 59

Громадяни України на даний час можуть в’їжджати до 83 країн світу, попри пандемію COVID-19, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба додав, що з інформацією про те, які це країни та якими є правила в’їзду до них, можна ознайомитися, використовуючи інтерактивну карту на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua.

Станом на кінець жовтня, за даними МЗС, відкритих чи відносно відкритих країн, в які пускали українських громадян, було 59.

Через поширення у світі коронавірусного захворювання COVID-19 деякі країни запроваджують обмеження щодо в’їзду, зокрема, вимагають показати негативний ПЛР-тест на COVID при перетині кордону.

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