Для в’їзду до Південної Кореї необхідно надати негативний ПЛР-тест на COVID-19 – посольство

Для в’їзду до Південної Кореї від 8 січня необхідно мати довідку про негативний ПЛР-тест на коронавірус COVID-19, повідомляє 13 січня посольство України в Південній Кореї.

«Згідно з рішенням корейської влади: з 8 січня 2021 року для в’їзду до Республіки Корея всі особи віком від 6 років, які прибуватимуть авіатранспортом, повинні надати довідку про негативний PCR-тест на коронавірус COVID-19 англійською або корейською мовами (або переклад однією із зазначених мов, завірений нотаріально)», – йдеться в повідомленні.

За даними посольства, від 15 січня це ж правило застосовується до осіб, які прибуватимуть до Південної Кореї морським транспортом.

При цьому тест має бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до вильоту.

Пасажирам, які подорожують транзитом через Південну Корею без виходу з транзитної зони, не потрібно мати при собі довідку про негативний ПЛР-тест на коронавірус COVID-19, додали в посольстві.