МЗС Великої Британії відкликало акредитацію російського дипломата

Зовнішньополітичне відомство Великої Британії відкликало акредитацію російського дипломата у відповідь на висилку Росією другого секретаря британського посольства Янсе Ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса. Про це повідомляється на сайті відомства.

Про рішення повідомили викликаному до МЗС у Лондоні послу Росії Андрію Келіну.

«Ми рішуче засуджуємо необґрунтоване рішення Росії минулого місяця про висилку ще одного британського дипломата і зловмисну публічну наклепницьку кампанію, що послідувала за цим. Така поведінка абсолютно неприйнятна, і ми не терпітимемо переслідування або залякування наших дипломатичних співробітників», – ідеться в заяві. Ім'я дипломата, що залишить Лондон, не називається.

Російська влада вислала Джерардуса наприкінці березня 2026 року. У ФСБ заявили про нібито виявлені «ознаки проведення зазначеним дипломатом розвідувально-підривної діяльності» та «спроби отримання чутливої інформації в ході неофіційних зустрічей із російськими експертами в галузі економіки».

У січні 2026 року МЗС Росії відкликало акредитацію іншого співробітника посольства Великої Британії в Москві Девіса Гарета Сам’юеля – також за підозрами у «зв’язках із [британськими] спецслужбами». У відповідь у лютому МЗС Великої Британії позбавило акредитації російського дипломата. Обмін висилками дипломатів між Лондоном і Москвою триває останні кілька років. Британське МЗС у березні 2025 року звинувачувало Росію в спробі змусити Лондон закрити посольство в Москві.



