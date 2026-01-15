РФ висилає співробітника британського посольства, звинувачує в роботі на спецслужби

Росія позбавила акредитації співробітника британського посольства Ґарета Сем’юела Девіса, якого Федеральна служба безпеки звинуватила в роботі на спецслужби Великої Британії під дипломатичним прикриттям.

ФСБ стверджує, що Девіс, який обіймав посаду другого секретаря адміністративно-господарського відділу посольства Великої Британії в Москві, був «незаявленим співробітником британських спецслужб».

МЗС Росії викликало тимчасову повірену у справах Великоританії Дейні Долакію і висловило їй «рішучий протест». У російському відомстві заявили, що позбавлений акредитації дипломат має залишити країну впродовж двох тижнів і пообіцяли, що якщо «Лондон піде на ескалацію», російська сторона дасть «дзеркальну» відповідь.

Велика Британія та Росія з 2022 року значно скоротили свої дипломатичні представництва в Москві та Лондоні відповідно.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році багато країн Заходу скоротили російську дипломатичну присутність у відповідь на агресивну політику Москви.