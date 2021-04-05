У МЗС прокоментували затримання у Дубаї 11 українок

6 квітня українські консули планують відвідати 11 громадянок України, яких затримали в Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Зараз наші консули працюють з поліцією. Завтра вони планують відвідати затриманих. Українки зараз затримані поліцією. Решта інформації буде вже в процесі з’ясування і безпосередньо роботи вже на місці наших консулів», – сказав Ніколенко.

За його словами, ситуації затримання українців в іноземних державах різняться одна від одної.

«Дуже різні ситуації, кожна ситуація відрізняється одна від одної. Я можу лише запевнити, що завдання українських консулів – забезпечити дотримання прав затриманих. Відповідно, зараз цим займають наші консули», – зазначив речник МЗС.

3 квітня у Дубаї затримали 40 людей за зйомку відеоролика, в якому оголені дівчата стоять на балконі одного з хмарочосів. Серед затриманих – 11 українок.

Поліція затримала людей у зв’язку із порушенням норм суспільної моралі.