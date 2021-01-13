США та ЄС засудили черговий вирок кримським татарам у Росії

США та ЄС відреагували на рішення Південного окружного військового суду Росії, який 12 січня засудив трьох громадян України, кримчан Айдера Джаппарова, Енвера Омерова й Різу Омерова у так званій білогорській справі «Хізб ут-Тахрір» до тривалих термінів ув’язнення.

«Росія засудила трьох кримських татар загалом на 48 років - це чергова серія несправедливих засуджень. Росія не має права затримувати, переслідувати чи засуджувати українців на українській землі. Ми закликаємо Росію звільнити всіх українських політичних в’язнів», – звернулося у фейсбуці Посольство США в Україні.

Перед тим посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявив у твітері, що вражений винесеним вироком трьом кримським татарам.

«Всі незаконно ув’язнені та затримані українці мають бути негайно звільнені», – зазначив він.

Пітер Стано, речник Верховного представника Євросоюзу з закордонних справ Жозепа Борреля, у свою чергу, заявив: «Нам відомо про вироки, винесені вчора трьом кримським татарам Південним військовим окружним судом в місті Ростов-на-Дону. Європейський союз не визнає застосування російського законодавства в Криму і місті Севастополі, оскільки воно порушує міжнародне право. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх незаконно затриманих українців. Європейський союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Напередодні МЗС України засудило Росію за переслідування кримських татар і закликало звільнити засуджених.

Згідно з рішенням російського суду, Енвера Омерова засудили до 18 років, Айдера Джеппарова до 17 років, Різу Омерова до 13 років ув’язнення. Зокрема, Енвера Омерова звинувачували за статтею «Організація діяльності терористичної організації», Різу Омерова і Айдера Джеппарова – за статтею «Участь в діяльності терористичної організації».

Пізніше всім фігурантам додали ще одне обвинувачення: за статтею «Підготовка до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою».

Правозахисники заявили про відсутність доказів їхньої провини.