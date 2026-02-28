МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану

Через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході і загрозу ракетних обстрілів, громадянам України варто утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану до стабілізації ситуації, йдеться в офіційній заяві МЗС України.

«Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу», – зазначили у відомстві.

Крім того, МЗС України надало рекомендації українцям, які вже перебувають на території Ізраїлю:

неухильно дотримуватися вказівок командування тилу Ізраїлю;

постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та посольства України в Ізраїлі;

мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей;

завчасно з’ясувати розташування найближчих укриттів.

У разі надзвичайної ситуації у відомстві порадили громадянам України звертатися на гарячі лінії українських посольств або МЗС.

Раніше, вранці 28 лютого, ізраїльські військові завдали удару по території Ірану, у Тегерані пролунали вибухи, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). За даними ізраїльської сторони, «атака була раптовою». Одночасно з її початком ЦАХАЛ розіслав загальнонаціональне попередження із закликом до громадян залишатися поблизу захищених приміщень.



«Це превентивне повідомлення з метою підготувати населення до можливості запуску ракет у напрямку держави Ізраїль», – йдеться у заяві військових.

За даними міністра оборони Ізраїля Ізраеля Каца, країна почала «превентивну військову операцію» проти Ірану, яка «має на меті нейтралізувати потенційну загрозу з боку Тегерану, а також запобігти можливим ударам по території Ізраїлю».

Представник Сполучених Штатів у коментарі Радіо Свобода підтвердив участь Америки в операції проти Ірану. Американський посадовець каже, що авіаудари мають на меті «послабити безпекову інфраструктуру Ірану».

Згодом лідер США Дональд Трамп зазначив, що Америка дійсно почала військову кампанію проти Ірану «для усунення загроз з боку чинного режиму». Він назвав керівництво країни «жорстокою групою людей», чия діяльність несе пряму небезпеку для США, «наших військ, нашим базам за кордоном і нашим союзникам по всьому світу».

ЗМІ писали також, що за даними іранського чиновника, країна готується до дій у відповідь, і «відповідь буде нищівною».

Згодом Іран у відповідь запустив ракети у сторону Ізраїлю, йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у соцмережі Х.

«Оборонні системи працюють, щоб перехопити загрозу. За останні кілька хвилин командування тилу надіслало попередження безпосередньо на мобільні телефони у відповідних районах», – повідомили військові.

За даними ЦАХАЛ, сирени лунали в кількох районах по всій країні після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Ізраїлю.

Пізніше стало відомо, що Іран завдав ракетного удару по військових обʼєктах в ОАЕ, Катарі і Бахрейні, також повідомляється про вибухи в Кувейті. На виїзді з Дубаю утворилася величезні затори, пишуть місцеві медіа. Бахрейн назвав атаки на свою територію «підступними» та підтвердив, що вони були спрямовані на об’єкти та інфраструктуру.